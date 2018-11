Jorge Lorenzo desiste do GP da Malásia

O espanhol Jorge Lorenzo desistiu de participar no Grande Prémio da Malásia de MotoGP depois dos treinos livres, cedendo o lugar ao italiano Michele Pirro.O espanhol da Ducati voltou a sentir muitas dores no pulso esquerdo na sequência de uma queda sofrida na Tailândia. Ainda participou nos treinos livres de sexta-feira no circuito de Sepang, onde no domingo se corre a penúltima prova da temporada, mas mostrou bastante desconforto sobretudo com as mudanças de direção.No entanto, guardou uma decisão final para esta manhã, que veio confirmar a ausência na quarta prova consecutiva.O antigo campeão mundial espanhol espera, agora, poder recuperar a tempo da última prova da temporada, em Valência, no dia 18, que marca a sua despedida da equipa italiana, antes da mudança para a Honda oficial.Jorge Lorenzo ocupa, atualmente, o nono lugar do campeonato, com 130 pontos, somando três vitórias e um segundo lugar.