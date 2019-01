Jorge Lorenzo é operado ao pulso e falha primeiros testes de pré-temporada

O piloto espanhol Jorge Lorenzo (Honda) foi esta segunda-feira operado ao pulso esquerdo na sequência de uma queda em treinos e vai falhar os primeiros testes de pré-temporada de MotoGP, na Malásia, anunciou a equipa."Jorge Lorenzo foi operado com êxito a uma fratura no pulso esquerdo, confirmada após a realização de vários exames", divulgou a equipa nipónica, em comunicado.O antigo campeão do mundo de MotoGP, que no final de 2018 trocou a Ducati pela Honda, sofreu uma fratura do escafoide do pulso esquerdo na sequência de uma queda sofrida nos arredores de Verona, em Itália, quando treinava.O piloto de Palma de Maiorca vai permanecer internado por 24 horas depois de lhe ter sido colocado um parafuso em titânio para consolidar a fratura. Após quatro dias de repouso, dará início a fisioterapia.Dessa forma, falhará os primeiros treinos de pré-temporada, em Sepang, na Malásia, que se realizam de 6 a 8 de fevereiro.