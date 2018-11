Jorge Martín sagra-se campeão do mundo de Moto3

O espanhol Jorge Martín assegurou este domingo o título mundial de Moto3, ao vencer o Grande Prémio da Malásia na categoria mais baixa do Mundial de Velocidade.O piloto da Gresini Honda deixou Lorenzo della Porta a 3,556 segundos. O quinto lugar do italiano Marco Bezzecchi (Redox KTM) e o sexto de Fabio Giannantonio (Gresini Honda) permitiu a Jorge Martin chegar à derradeira prova da temporada, em Valência, já campeão."Foi um ano difícil, mas incrível", disse o piloto espanhol de 20 anos.Este foi o 600.º triunfo de um piloto oriundo de Espanha no campeonato do mundo. A Itália, no entanto, com 802, é o país com mais vitórias no Mundial.