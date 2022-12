Jorge Viegas: «Que o Governo olhe com atenção para as modalidades que não fazem parte do Programa Olímpico»

O presidente da Federação Internacional de Motociclismo (FIM), o português Jorge Viegas, formulou esta quarta-feira o desejo de que em 2023 "o Governo português olhe com atenção para as modalidades que não fazem parte do Programa Olímpico".



Em declarações à agência Lusa a propósito da sua reeleição como presidente da FIM com 99 votos em 100 federações nacionais presentes no congresso eletivo de 2 de dezembro, Jorge Viegas disse esperar que o Governo português encare estas modalidades como "modalidades a tempo inteiro" e não como protagonistas de um "desporto de segunda classe".

"Estas representam muitos milhares de jovens praticantes, têm milhões de adeptos em Portugal e movimentam muitos e muitos profissionais não-remunerados, que dão os seus fins de semana em prol da comunidade", frisou Jorge Viegas.

O presidente da FIM disse ainda esperar "firmemente que o Governo não permita que a privatização em curso do Autódromo do Estoril (desde que haja Secretário de Estado do Tesouro em funções plenas...), tenha como resultado o fim desta estrutura fundamental para os Desportos Motorizados em Portugal, tal como o Teatro Nacional D. Maria o é para a cultura, ou o Estádio Nacional para outras modalidades".

Jorge Viegas lembrou ainda que "desde Hélder Rodrigues e o saudoso Paulo Gonçalves" que Portugal não tem um campeão mundial. "Agora que o Dakar se vai iniciar no deserto saudita, aí temos um trio luso de respeito -- Rui Gonçalves, Joaquim Rodrigues e António Maio -- com potencial para se colocarem nos primeiros lugares e, caso prossigam no mundial de Ralis de Todo-o-Terreno, virem a conseguir o título", disse.

O líder do motociclismo mundial apontou ainda Miguel Oliveira como "candidato aos primeiros lugares do Mundial de MotoGP e que se irá estrear com a nova moto no GP de Portugal, em Portimão".

Jorge Viegas deixou ainda a promessa de não deixar "nunca de acompanhar o Motociclismo nacional, mesmo à distância, ajudando discretamente no que puder" e congratulando-se "com o elevado número de provas em Portugal a contar para vários campeonatos do Mundo no próximo ano, nove".

Em 2023, Portugal acolhe a abertura do Mundial de MotoGP, a 26 de março, no Algarve, bem como duas rondas do Mundial de Enduro (em Valpaços, a 29 de setembro, e em Santiago do Cacém, a 06 de outubro), uma etapa do Mundial de Trial outdoor, em Gouveia (a 21 de abril), uma etapa do Mundial de Superbikes (a 29 de setembro, no Algarve), duas do Mundial Júnior de velocidade (a 06 de maio, no Estoril, e a 01 de julho, no Algarve), uma ronda do Mundial de Motocrosse (em Águeda, a 28 de abril) e uma ronda do Mundial de Sidecar (a 31 de março, em Alqueidão).