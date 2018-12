Jorge Viegas tem como prioridade "arrumar a casa" na Federação Internacional de Motociclismo

Jorge Viegas disse este sábado à Lusa que a prioridade imediata do seu primeiro mandato enquanto presidente da Federação Internacional de Motociclismo (FIM), cargo para o qual foi eleito, será "arrumar a casa" no seio da instituição.O novo presidente daquele organismo, eleito esta tarde com 79 votos em 101 votantes que marcaram presença na reunião magna, sublinha que agora são precisas "muitas mudanças na Federação", depois de quatro mandatos do venezuelano Vitto Ippolito."Vamos começar a arrumar a casa a partir de hoje. Tenho já a primeira reunião de direção este domingo", precisou.O mandato do português inicia-se a partir da meia-noite deste domingo.Quanto ao eventual regresso do Mundial de Velocidade a Portugal, Jorge Viegas explica que se trata "de uma questão de política nacional"."Agora sou presidente de 111 federações. Mas vou fazer tudo o que puder para ajudar. Aliás, já comecei. Mais tarde ou mais cedo vamos ter o Grande Prémio de Portugal de volta ao calendário mundial" de MotoGP, garantiu.Jorge Viegas mostrou-se ainda "orgulhoso" pela eleição, considerando que foi "das mais consensuais de sempre, pois nunca um presidente tinha sido eleito com tantos votos", frisou.O dirigente português, antigo presidente da Federação de Motociclismo de Portugal, foi candidato único ao cargo, depois da desistência do austríaco Wolfgang Srb, por questões de saúde.