Josep Garcia (KTM) vence segundo dia do Enduro de Marco de Canaveses

O espanhol Josep Garcia (KTM) venceu este domingo o segundo dia do Enduro de Marco de Canaveses, terceira prova pontuável para o Campeonato do Mundo da especialidade.

Com 99 pilotos à partida de uma jornada marcada pela chuva e lama, Garcia completou as nove especiais do dia com o tempo de 58.11,95 minutos, deixando o segundo classificado, o britânico Brad Freeman (Beta) a 15,26 segundos. O também britânico Steve Holcombe (Beta) foi o terceiro, a 31,13 segundos do vencedor.

Diogo Ventura (Beta) foi o melhor português, em 19.º lugar, a 5.26,27 minutos do vencedor.

O português foi o quinto classificado da categoria E1, a 4.15,88 minutos do vencedor, o italiano Thomas Oldrati (Honda).

Na categoria Open 2 tempos, a vitória sorriu novamente ao português Gonçalo Reis (KTM). Desta vez, Gonçalo Sobrosa (Beta) foi terceiro classificado.

A caravana mundialista regressa a Marco de Canaveses no próximo fim de semana, para a quarta e última ronda do Mundial.