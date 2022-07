Líder do Mundial de Supersport excluído de corrida por... simular lesão

Líder do Mundial de Supersport - e com nove vitórias nas dez corridas até então disputadas -, o suíço Dominique Aegerter protagonizou este fim de semana um dos momentos mais surreais da temporada no Mundial de Superbikes, ao ser excluído da segunda corrida na Rep. Checa por ter decidido... simular uma lesão no decurso da primeira.Tudo aconteceu logo no final da primeira curva da corrida de sábado, quando no meio da confusão habitual do arranque o piloto da Yamaha se viu atingido por Can Oncu. Ato contínuo, mais quatro pilotos viram-se envolvidos neste incidente múltiplo e foram à gravilha. Todos se levantaram, porque a queda não aparentou ser nada de grave, e Aegerter parecia seguir-lhes o caminho... até que se fez luz.Num ápice, atirou-se à gravilha e ali ficou, num gesto que teve como clara intenção provocar uma bandeira vermelha, que faria a corrida ser interrompida e pelo regulamento lhe permitiria retomar à prova. Os seus íntentos não foram conseguidos e foi mesmo forçado a abandonar.Por conta da queda, e posterior ato de 'teatro', o helvético foi transportado para o centro médico, onde nas observações feitas lhe foram detetados sintomas de uma possível concussão (simulados...). Como consequência, a equipa médica declarou-o inapto para disputar a prova de domingo. Mas a história não acabou aí. No sábado à noite, como manda a regra, foi transportado ao hospital para fazer exames complementares e aí, como seria de esperar, nada foi detetado. No domingo, percebendo que tinha sido apanhado e pensando que talvez seria melhor confessar, assumiu ter fingido toda a cena. Foi examinado e, por não ter qualquer problema, foi declarado apto para correr... durante uns minutos. A organização analisou o caso e aplicou-lhe uma suspensão de uma corrida por "comportamento antidesportivo"."No sábado à tarde, Aegerter foi retirado da pista e levado ao médico no Centro Médico e foi declarado inapto devido a à presença de possíveis sintomas de uma concussão. No sábado à noite, foi ao hospital para novos exames e no domingo de amanhã admitiu ter simulado os sintomas. Depois de uma nova avaliação foi declarado apto para correr. Mas depois de uma investigação, os stewards determinaram que o Aegerter agiu de uma forma antidesportiva ao simular uma situação médica, de forma a retardar o processo de recuperação e, por isso, forçar a suspensão da prova por uma bandeira vermelha. Isto é algo que o piloto suíço de 31 anos assumiu num comunicado entregue aos stewards. Pelo seu comportamento antidesportivo, foi imediatamente alvo de uma suspensão de uma corrida, pelo que não fará parte da Corrida 2 de Most", podia ler-se no comunicado.Com este teatro, o suíço não só saiu da Rep. Checa sem qualquer ponto, como viu Lorenzo Baldassarri vencer as duas corridas e reduzir para 14 pontos a diferença no topo da tabela do Mundial de pilotos.