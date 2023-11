Jorge Martin vence corrida sprint do GP de Valência e decisão do título fica adiada para amanhã

Bagnaia melhor na qualificação

Francesco Bagnaia não conseguiu apurar-se diretamente para a Q2, mas fez o que tinha a fazer na Q1 e garantiu o acesso à prova que definiu os primeiros lugares da grelha de partida, acabando, inclusivamente, por ficar à frente de Jorge Martin. O italiano vai largar do segundo lugar, ao passo que rival sai do 6.º posto. A pole position foi para Maverick Viñales.

@PeccoBagnaia on the front row

End of second row for @88jorgemartin



Will we see the #MotoGP title decided in the #TissotSprint? Not long until we find out! #ValenciaGP | #PECCOvsMARTIN pic.twitter.com/mpUCyyvkQo