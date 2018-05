A mãe de Luis Salom

Viver sem o filho não tem sido fácil. "Sentia-me em dívida para com o Luis e quando ele se foi escondi-me, protegi-me. Sentia-me vulnerável, precisava refugiar-me na minha família. Agora apetecia-me falar com ele..."



"O meu coração está inundado pelo amor que tenho por ele e é isso que me ajuda a continuar. Ele era isso, puro amor", acrescenta María Horrach.

A mãe de Luis Salom nunca falou publicamente sobre a morte do piloto. María Horrach apareceu nos últimos dois anos numa ou noutra cerimónia de homenagem, mas sempre em silêncio. Agora, acedeu abordar o assunto numa reportagem da 'Movistar MotoGP', que será emitida domingo, em Espanha, onde contou alguns dos momentos por que passou desde que o piloto espanhol, de apenas 24 anos, caiu durante a segunda sessão de treinos livres do GP Catalunha, naquele fatídico dia de 3 de junho de 2016."Tenho a certeza que nunca mais vou ser a mesma. Há algo forte dentro de mim que pesa muito. Sinto a falta da energia do Luis, da energia que ele transbordava, da alegria. Ele era como um furacão de positividade, de alegria que estava na nossa vida e que por ela passava diariamente. Dizia-nos para nos levantarmos, para vibrarmos e isso já não acontece...", lamentou a mãe de Salom.