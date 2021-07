Manuel Marinheiro é candidato único às eleições da Federação de Motociclismo de Portugal

Manuel Marinheiro é candidato único às eleições para a Federação de Motociclismo de Portugal (FMP), que estão marcadas para o próximo dia 18 de julho.

O advogado, de 55 anos, natural da Figueira da Foz, recandidata-se a um terceiro e último mandato à frente dos destinos do organismo que rege o motociclismo nacional.

O prazo para apresentação de candidaturas terminou às 23:59 horas de sexta-feira e a lista de Manuel Marinheiro, que apresenta apenas uma alteração face às anteriores eleições, foi a única apresentada.

Bernardo Vilar, que atingiu o limite de três mandatos consecutivos numa direção, cede o lugar a Nuno Cunha no mototurismo.

"O objetivo é continuarmos a crescer. Já tivemos dois campeões mundiais [Hélder Rodrigues e Paulo Gonçalves, ambos em todo-o-terreno, em 2011 e 2013, respetivamente], mas gostaríamos de ter mais. Temos o Miguel Oliveira a lutar pelo título de MotoGP e todos gostaríamos de o ver campeão", sublinhou Manuel Marinheiro, em declarações à agência Lusa.

Além disso, esta direção pretende "continuar a aumentar o número de atletas federados", acrescentou, "não só nas modalidades desportivas mas, também, no mototurismo".

Antes de ser eleito presidente da FMP exerceu as funções de presidente do Conselho de Disciplina do organismo.