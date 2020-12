Marc Márquez após operação: «O mais importante da corrida é chegar à linha da meta e vou conseguir»

Marc Márquez, seis vezes campeão do Mundo de MotoGP, que fraturou o braço direito em queda na primeira corrida de 2020, deixou uma mensagem nas redes sociais após a terceira operação.





Muchas gracias a tod@s por los mensajes de ánimo que estoy recibiendo! Poco a poco me encuentro mejor, pero lo más importante en esta carrera es llegar a la línea de meta, y lo vamos a conseguir!! #MM93 pic.twitter.com/iCwjwz1iW6 — Marc Márquez (@marcmarquez93) December 6, 2020

"Muito obrigado a todos pelas mensagens de apoio que tenho recebido! Pouco a pouco estou melhor mas o mais importante da corrida é chegar à linha da meta e vou conseguir", escreveu.O catalão foi submetido na quinta-feira a uma nova operação ao braço direito, devido à "lenta recuperação do osso do úmero", anunciou então a equipa Repsol Honda, que adiantou agora que foi detetada uma infeção prévia na fatura, que obriga a um tratamento com antibióticos durante as próximas semanas.O campeão do Mundo de MotoGP em 2013, 2014, 2016, 2017, 2018 e 2019 foi submetido a uma primeira intervenção que visou trocar a placa destinada a consolidar a fratura no osso, em operação no Hospital Ruber International, em Madrid.A queda ocorreu em 19 de julho no GP de Espanha em Jerez de la Frontera, obrigando a operação dois dias depois. O piloto de 27 anos ainda tentou participar na segunda prova da época, no mesmo circuito, sem sucesso.A placa no úmero direito ficou danificada posteriormente num acidente doméstico, numa tentativa de abrir uma janela, o que levou a uma segunda operação no início de agosto.No início de novembro, antes da terceira intervenção cirúrgica, a Honda tinha assumido que o campeão não voltaria à competição antes de 2021.