Marco de Canaveses acolhe abertura do Mundial de Enduro

A cidade de Marco de Canaveses acolhe a ronda de abertura do Campeonato do Mundo de enduro, de 18 a 20 de junho, anunciou esta quarta-feira a Federação Internacional de Motociclismo (FIM).

Inicialmente prevista para Valpaços, a prova foi hoje confirmada naquela cidade do distrito do Porto, que já acolheu a ronda mundialista de 2020.

Ao todo, o campeonato terá seis provas. Depois de Portugal, a caravana segue para Edolo (Itália), de 25 a 27 de junho.

Seguem-se Saaremaa (Estónia), de 16 a 18 de julho, Skovde (Suécia), de 22 a 24 de julho, Zschopau (Alemanha), entre 08 e 10 de outubro, encerrando em Langeac (França), de 15 a 17 de outubro.

As provas portuguesa, sueca e francesa pontuam, também, para o novo Campeonato do Mundo feminino, competição que anteriormente era apenas Taça do Mundo.