Marco de Canaveses acolhe abertura do Mundial de Enduro com 120 pilotos

O Grande Prémio de Portugal de Enduro, prova de abertura do campeonato do mundo, vai realizar-se de 18 a 20 de junho, em Marco de Canaveses, no distrito do Porto, reunindo 120 pilotos, disse esta quarta-feira à Lusa fonte da organização.

Na competição, os concorrentes cumprirão quatro especiais cronometradas, num total de 51 quilómetros, "desenhadas para o espetáculo e para realçar a beleza natural da região", renovando a experiência da temporada passada.

"No ano passado, fizemos um esforço imenso para conseguirmos realizar em Marco de Canaveses duas provas do campeonato do mundo. Tendo em conta todo esse esforço, lançámos o desafio à Federação Portuguesa de Motociclismo e ao presidente da Federação Internacional de Motociclismo para recebermos a prova, novamente, num cenário de pandemia mais favorável", explicou Daniel Pinto, presidente do Motor Clube do Marco, clube organizador.

Este ano, a pista cross test ficará localizada em Tuías e a pista extreme test mantém-se na zona de Montedeiras. A pista enduro test será transferida para o lugar da Venda da Giesta, na freguesia de Soalhães. A especial 'super test' situar-se-á junto ao Largo da Feira, local onde ficará instalado o paddock. Para esta pista está também agendada uma especial noturna, na sexta-feira.

"Em relação à prova do ano passado, vamos manter duas das especiais, a de Tuías e a de Montedeiras, vamos realizar outra especial, num novo espaço, na Venda da Giesta, e teremos a especial super test, que é uma novidade. Já o ano passado tínhamos ideia de a fazer, mas não foi possível devido às restrições da covid-19", assinalou Daniel Pinto.

O dirigente admitiu haver muitos aficionados da modalidade que vão querer estar presentes e assistir à prova ao vivo, obrigando a organização a "implementar uma série de medidas de segurança para evitar a excessiva aglomeração de pessoas".

O Campeonato do Mundo de Enduro contará com seis provas. Depois de Portugal, a caravana segue para Edolo (Itália), de 25 a 27 de junho.