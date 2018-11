Márquez e a relação com Rossi: «Estávamos a dançar e pisámos os pés um do outro...»

Convidado desta quinta-feira do programa 'El Hormiguero', da Antena 3, Marc Márquez considerou ser impossível ser amigo de algum dos seus rivais diretos e revelou ainda, entre risos, por que razão a sua relação com Valentino Rossi azedou nos últimos tempos."Com os pilotos com quem estás a lutar pelo pão nosso de cada dia, é mentira. Podes ter uma boa relação, mas um amigo é alguém a quem contas tudo, com quem vais jantar, etc. Amigos, isso não acontece, é impossível", declarou o campeão do Mundo de MotoGP, que depois soltou uma declaração que fez toda a gente rir-se no estúdio: "Com Rossi a relação terminou como todas as boas histórias de amor. Estávamos a dançar salsa e pisámos os pés um ao outro".Uma relação que viveu momentos tensos, como quando o italiano disse ter medo de correr com Márquez na pista . Recordando essas palavras, o espanhol foi claro. "Com medo não corres. O medo não te deixa arrancar. Tive medo uma vez na minha vida, quando caí a 300 quilómetros por hora em Mugello. É um ponto para ir a fundo e durante todo o fim de semana, mesmo sabendo disso, não o fazia. Não me dava conta, mas cortava a velocidade de forma inconsciente. Depois na corrida esqueci-me e deu tudo", lembrou.Questionado sobre a relação que poderá ter com Jorge Lorenzo, que em 2019 será seu colega de equipa na Honda, Márquez falou de uma "luta de dois galos por um poleiro". "A Honda deve ter dois pilotos capazes de alcançar o título e se o Jorge me ganhar, chapeau. Temos uma boa relação profissional, mas na pista... 'que fique em último!'", atirou o espanhol, de 25 anos.