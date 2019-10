Médico do MotoGP: «Fiquei surpreendido porque Márquez geralmente levanta-se depressa»

Enorme susto: acidente atira Marc Márquez para o hospital antes do GP da Tailândia Enorme susto: acidente atira Marc Márquez para o hospital antes do GP da Tailândia

Ángel Charte, médico do Mundial de motociclismo, comentou este sábado a queda que atirou Marc Márquez para o hopsital "Fiquei surpreendido porque Márquez geralmente levanta-se muito depressa, mas neste caso respirava com dificuldade", afirmou Charte, responsável por levar o pentacampeão mundial a fazer exames complementares."Fizemos radiografias da zona torácica, vertebral e tíbia. Na coluna não víamos bem e por isso decidimos fazer uma ressonância magnética, que não refletiu qualquer lesão. Certamente, terá dores mas com um tratamento anti-inflamatório potente estará apto. Marc está preparado fisicamente e metalmente, se não for a 100% é a 99,9%", referiu o médico.Ángel Charte confessa ainda que Marc Márquez ficou "bastante chateado": "Deu-me uma bronca porque não queria ir para o hospital do Buriram . É uma característica de um piloto vencedor.Assim, Márquez poderá correr no GP da Tailândia , domingo, onde pode conquistar o seu sexto título mundial de MotoGP.