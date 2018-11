Miguel Oliveira nos testes do MotoGP, em direto

O capacete do português O capacete do português

Miguel já está perto da moto Miguel já está perto da moto

Miguel Oliveira já mostra a sua 'máquina' para o MotoGP Miguel Oliveira já mostra a sua 'máquina' para o MotoGP

Os pilotos que em 2019 vão competir no MotoGP Os pilotos que em 2019 vão competir no MotoGP

11h28 - A SportTV mostra o capacete de Miguel Oliveira a ser preparado em Valência.11h14 - Zohann Zarco sai outra vez, agora com pneus slick.11h12 - Estão bem compostas as bancadas do circuito, o público espera ansiosamente que as motos vão para a pista. Vislumbram-se algumas bandeiras portuguesas.11h06 - A pista continua deserta, os pilotos esperam que o asfalto seque mais um pouco.10h48 - Miguel Oliveira assiste ao trabalho da equipa, que ultima os detalhes na moto que dentro de pouco tempo o português levará para a pista.10h35 - Zohann Zarco (KTM) foi o primeiro piloto a fazer-se à pista, com penus de chuva. Os pilotos têm estado à espera que a pista seque.Apenas dois dias depois de ter ganho a sua última prova no Mundial de Moto2, em Valência, Miguel Oliveira inicia esta terça-feira a aventura no MotoGP. O piloto, o primeiro português a competir na categoria rainha do Mundial de motociclismo, vai hoje experimentar a nova moto nos testes oficiais que vão ter lugar em Valência até amanhã.Oliveira vai pilotar uma KTM RC16, da equipa Red Bull KTM Tech3, passando a envergar o número 88. Terá como companheiro de equipa o malaio Hafiz Syahrin, com o número 55.Nestes testes, que decorrem até às 16 horas desta terça-feira, as motos estão, naturalmente, descaracterizadas. Mas o mais importante é o piloto português começar a familiarizar-se com a moto, mais pesada e bem mais potente que a KTM que pilotou no Mundial de Moto2.Miguel deverá entrar em pista por volta das 11 horas.