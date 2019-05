Miguel Oliveira: «Ayrton Senna, obrigado por continuares a inspirar a minha vida»

Miguel Oliveira rendeu esta quarta-feira homenagem a Ayrton Senna, piloto brasileiro que morreu há 25 anos."Fé, trabalho e detalhe. Ayrton Senna, obrigado por continuares a inspirar a minha vida. Gigante", pode ler-se numa publicação do piloto português no Instragram.







Ayrton Senna morreu após acidente durante o GP de São Marino disputado no circuito de Imola. As causas do sucedido na curva Tamburello, originando o despiste do Williams-Renault a mais de 300 km/h e o embate num muro de betão, carecem ainda hoje de explicação cabal e objetiva . Isto num fim de semana em Imola que foi, provavelmente, o mais bizarro que a F1 já conheceu. Rubens Barrichello escapou milagrosamente após o seu Jordan ‘voar’ nos treinos livres. O austríaco Roland Ratzenberg faleceu ao volante do Simtek, após acidente na qualificação. Já o início de corrida foi marcado pelo embate entre o Lotus do português Pedro Lamy e o Benetton de JJ Lehto, havendo feridos entre os espectadores – atingidos por detritos. Nas boxes também houve feridos, quando uma roda se soltou do Minardi de Michelle Alboreto, depois de uma troca de pneus.