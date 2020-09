Miguel Oliveira com 13.º melhor tempo nos testes oficiais de MotoGP

O piloto português Miguel Oliveira (KTM) concluiu hoje um dia de testes oficiais em MotoGP com o 13.º melhor tempo, após duas sessões disputadas no circuito de Misano, em Itália.

Miguel Oliveira conseguiu a sua melhor volta na primeira sessão, rodando em 1.32,529 minutos, ficando a 997 milésimos de segundo do melhor tempo do dia, do espanhol Maverick Viñales (Yamaha).

Nesta sessão, Oliveira fez 18 voltas, rodando mais 14 da parte da tarde, com o seu melhor tempo a situar-se em 1.32,565 minutos.

Comparativamente com o GP de São Marino do passado fim de semana, o piloto luso piorou ligeiramente, pois, no sábado, tinha conseguido a sua melhor volta em 1.32,323 minutos.

Em declarações após o final da sessão, o piloto de Almada explicou que o objetivo de hoje foi, "sobretudo, tirar algumas conclusões sobre algumas coisas" que já tinha testado em junho, no mesmo traçado, além de "tirar já algumas conclusões sobre o próximo ano".

"Confirmámos algumas coisas, para decidir o caminho [a seguir]. Não houve nenhuma peça que tenha tido um grande impacto" [no desempenho da mota]", afirmou.

No próximo fim de semana disputa-se nova ronda no traçado de Misano, agora com o Grande Prémio da Riviera de Rimini, em que o piloto português espera melhorar o 11.º lugar alcançado no domingo.

"Temos uma segunda oportunidade este fim de semana. Teremos de fazer um trabalho melhor e fazer um melhor trabalho na qualificação", apontou.

No entanto, Miguel Oliveira está consciente de que "todos terão essa segunda oportunidade".

"Temos de elevar o nosso jogo. Todos estão próximos. Podemos lutar com qualquer um e estou pronto para qualquer desafio", garantiu o português.

No passado fim de semana, Miguel Oliveira partiu da 12.ª posição, mas caiu três lugares na primeira volta, perdendo cerca de seis dos 12 segundos de atraso para o vencedor da corrida (o italiano Franco Morbidelli, em Yamaha) nas duas primeiras voltas e os outros seis segundos nas restantes 25 voltas.

Com seis provas disputadas no Mundial de MotoGP, Miguel Oliveira ocupa, atualmente, a 10.ª posição no campeonato, com 48 pontos, a 28 do líder, o italiano Andrea Dovizioso (Ducati).