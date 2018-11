Miguel Oliveira com "progressos" no primeiro dia testes em Jerez de la Frontera

Miguel Oliveira disse esta quarta-feira ter sentido "progressos" na mota, após o primeiro de dois dias de testes de MotoGP, que decorrem até quinta-feira em Jerez de la Frontera, Espanha.O piloto da KTM concluiu o dia com o registo de 1.41,699 minutos como a sua melhor volta, o 23.º e penúltimo entre os pilotos que rodaram em Jerez, tendo efetuado 61 voltas ao traçado espanhol.De acordo com a equipa Tech3 KTM, o piloto de Almada concentrou-se mais no desenvolvimento da mota do que em realizar voltas rápidas.Miguel Oliveira saiu para a pista apenas à hora de almoço devido às baixas temperaturas registadas na pista. No final, o piloto português mostrava-se satisfeito pelos resultados alcançados."Rodámos em Jerez de la Frontera pela primeira vez. Fizemos alguns progressos ao longo do dia. Não demos um salto grande [na evolução da mota], mas pequenos passos. Estamos a conseguir compreender a mota cada vez mais, encontrámos algumas lacunas, mesmo no que se refere ao estilo de pilotagem", explicou Miguel Oliveira, que está agora "concentrado em melhorar" na quinta-feira.Ao contrário do que aconteceu com a equipa de fábrica, tanto Oliveira como o malaio Hafizh Syahrin pilotaram hoje a última versão de 2018.O português ficou com o penúltimo tempo do dia, à frente do italiano Matteo Baiocco (Aprilia), mas a 3,731 segundos do mais rápido, o também transalpino Danilo Petrucci (Ducati).O campeão mundial, o espanhol Marc Márquez (Honda), foi o quinto mais rápido, a 0,549 segundos de Petrucci.