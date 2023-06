Miguel Oliveira e as 10 curvas de Sachsenring para a esquerda: «Vai ser uma sessão de ginásio...»

Miguel Oliveira prepara-se para voltar ao Mundial de MotoGP este fim de semana, na Alemanha, depois da queda sofrida no último domingo, em Mugello. Ainda a recuperar da fratura no ombro esquerdo, que aconteceu em Jerez, o piloto português da RNF Aprilia contou à SportTV já só pensa em estar em condições para a segunda metade da temporada."A queda em Mugello foi em linha com o que muitos pilotos se queixaram: falta de aderência estranha na dianteira das motas, que no meu caso coincidiu com alterações à geometria, para compensar a falta de força no ombro esquerdo. Estou muito contente com o fim de semana que fiz, apesar do resultado ser algo longe do que está dentro das nossas ambições e capacidades. Na sexta-feira foi ótimo, no sábado ainda melhor, no domingo queria solidificar o que tinha feito nos dias anteriores, mas não foi possível devido à queda. Mas acabámos com boas sensações. A aproximação psicológica a este grande prémio é essa, continuar a preparação para chegar a 100 po cento à segunda metade da temporada", explicou Oliveira.Este Grande Prémio da Alemanha vai ser um duro teste à lesão no ombro, uma vez que o circuito de Sachsenring tem 10 curvas para a esquerda e três para a direita. "Os fins de semana vão ser difíceis porque, mesmo que não conseguisse alinhar em Mugello, este não era o melhor circuito para começar. Vai ser uma sessão de ginásio unilateral para o lado esquerdo..."