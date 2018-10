Miguel Oliveira em 6.º nos treinos na Austrália

Miguel Oliveira alcançou esta sexta-feira o sexto melhor tempo no cômputo das duas sessões de treino realizadas em Phillip Island. O piloto português da Red Bull KTM Ajo foi 5.º na primeira e 6.º na segunda. O seu colega de equipa Brad Binder foi o mais rápido do dia.Oliveira - que escapou às muitas quedas, sobretudo na segunda sessão - está na luta pelo título Mundial de Moto2 e nesta prova, a antepenúltima do campeonato, vai tentar ganhar pontos a Francesco Bagnaia, que lidera a classificação. O português está a 37 pontos do italiano.A qualificação do Moto2 do GP Austrália realiza-se às 4h30 de sábado e a corrida às 3h20 de domingo.