Miguel Oliveira em ação no GP das Américas: siga a corrida em direto

há 21 min 18:10

Já houve celebração para Oliveira

O Grande Prémio das Américas vai marcar um momento especial para Miguel Oliveira, com a disputa do 200.º Grande Prémio da carreira. Um feito que a equipa do português, a CryptoDATA RNF MotoGP, assinalou com um bolo especial e que levou Oliveira a dar um pequeno discurso. Aí recordou a conversa com o pai, quando este lhe disse que ia atingir esse registo redondo...

