Miguel Oliveira em ação no GP de Espanha: siga a 'corrida sprint' de MotoGP, em direto

Miguel Oliveira sai da 3.ª linha

Depois de ter garantido a entrada na Q2, Miguel Oliveira foi esta manhã 7.º classificado na qualificação e vai sair da terceira linha da grelha, tanto na corrida sprint de hoje como na corrida principal, amanhã. Nos treinos de hoje foi o mais rápido. Aleix Espargaró (Aprilia) garantiu a pole position.

Have you caught your breath after qualifying? @AleixEspargaro is back on pole after a sensational Q2 thriller!



Here are the full results #SpanishGP pic.twitter.com/dlv2XEginx