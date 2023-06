Miguel Oliveira em ação no GP de Itália: siga a corrida de MotoGP, em direto

Alex Rins sofre fratura e falha a corrida

Alex Rins sofreu uma queda na corrida sprint e acabou por fraturar a perna direita. O piloto já foi operado e vai, naturalmente, falhar a prova de hoje.

First surgery done ?? Thank you very much for your messages ?? We will work harder than ever to be back soon



Primera operación superada ?? Muchas gracias a todos por vuestros mensajes ?? Trabajaremos más duro que nunca para volver pronto! #ItalianGP #MotoGP #42ins pic.twitter.com/kDNo2AmdQ1