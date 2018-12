Miguel Oliveira inaugura túnel na Áustria

"O caminho mais rápido para Spielberg? Descubram em breve", escreve Miguel Oliveira nas redes sociais. Ora, o segredo foi desvendado.O português, vice-campeão do Mundo de Moto2, e que em 2019 vai estrear-se na classe rainha, o MotoGP, foi o convidado de honra para inaugurar um túnel na Áustria, país onde tem estado em compromissos com a sua equipa. O túnel Gleinalm é uma importante ligação entre o Norte e o Sul do país, e em especial faz a ligação entre Graz e a capital do automobilismo austríaca, Spielberg, onde está o circuito Red Bull Ring, que recebe uma prova do Mundial.Uma honra que Miguel Oliveira gostou de protagonizar, ficando sobretudo impressionado com o som que ecoou no túnel, saído da RC16."Nunca tive uma experiência parecida. Foi inacreditável, um pouco surreal até, pilotar esta moto fantástica num túnel fechado ao público. O som do motor deu uma injeção extra de adrenalina, mesmo que não tenha pilotado muito depressa. Foi ótimo poder participar nesta iniciativa."