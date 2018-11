Miguel Oliveira: «Os primeiros quilómetros com MotoGP serão feitos com muita calma»

Miguel Oliveira terminou a temporada com "a vitória que procurava", aodo Grande Prémio de Valência, Espanha, mas já pensa nos "primeiros quilómetros com MotoGP", que "serão feitos com muita calma"."Terminar com uma vitória era o que procurávamos. A forma como o fizemos foi muito positiva. Com as condições tão complicadas como estavam era preciso ser inteligente e jogar pelo seguro. As condições da pista estavam muito traiçoeiras, era fácil cometer um erro. Acabei por gerir bem esta corrida e terminar na frente, que era o nosso objetivo", sublinhou Miguel Oliveira, em declarações à Lusa após a sua terceira vitória da temporada.Agora segue-se a subida à categoria rainha, as MotoGP, com a Tech 3 KTM. Os primeiros testes decorrem já a partir de terça-feira, no circuito Ricardo Tormo, em Valência, onde o piloto da KTM fez soar a portuguesa."Os primeiros quilómetros com MotoGP serão feitos com muita calma, levar o meu tempo e dar o maior número de voltas possível na pista", explicou à Lusa. Quanto aos resultados que espera em 2019, é claro: "Não tenho nenhuma expectativa", concluiu.Com a vitória de hoje na última prova do Mundial de Moto2, Miguel Oliveira terminou o campeonato a nove pontos do campeão, o italiano Francesco Bagnaia.