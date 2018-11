Miguel Oliveira: «Percebi que era fácil cair quando vi o Márquez fazê-lo à minha frente»

Miguel Oliveira faz a festa em Valência com adeptos portugueses Miguel Oliveira faz a festa em Valência com adeptos portugueses

Miguel Oliveira despediu-se este domingo da Moto2 com uma vitória no Grande Prémio de Valência , a terceira da temporada, que valeu o título mundial de equipas à Red Bull KTM Ajo. No final da corrida, o piloto português não escondeu as dificuldades sentidas na corrida."Disse que queria chegar aqui e lutar pela vitória. As condições eram traiçoeiras, não era uma questão de ser rápido mas constante. Volta após volta a pista ia secando, os pneus ficavam mais quentes e era fácil cair, percebi isso quando o Márquez caiu à minha frente", afirmou.E concluiu: "Não posso agradecer o suficiente à equipa. Acabámos em segundo lugar, com muitos pódios, foi um bom final", disse no finalO piloto da KTM, que partiu da décima posição da grelha, terminou as 25 voltas ao traçado Ricardo Tormo com o tempo de 45.07,679 minutos, deixando atrás de si os espanhóis Iker Lecuona (Swiss Ivestors KTM), a 13,201 segundos, e Alex Márquez (Marc VDS Kalex) a 22,175 segundos.