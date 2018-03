Miguel Oliveira está determinado a entrar no Mundial de 2018 com o pé direito. Uma vitória domingo, no Grande Prémio de Moto2 do Qatar, podia significar um sério aviso à concorrência por parte do piloto português, que terminou a época passada em altíssimo nível - vitórias nos últimos três grandes prémios, totalizando 9 pódios e acabando a temporada no terceiro lugar.





"Estamos já bastante confiantes de que as sessões de treinos vão correr bem, que podemos fazer um bom trabalho e que na corrida vou estar numa posição que me permita lutar pelo pódio", frisou, antevendo a prova de domingo. "Continuamos com a boa configuração do ano passado, bem como da pré-temporada, então tenho a certeza de que pelo menos o início da temporada vai correr bem para nós." "Estamos já bastante confiantes de que as sessões de treinos vão correr bem, que podemos fazer um bom trabalho e que na corrida vou estar numa posição que me permita lutar pelo pódio", frisou, antevendo a prova de domingo. "Continuamos com a boa configuração do ano passado, bem como da pré-temporada, então tenho a certeza de que pelo menos o início da temporada vai correr bem para nós." O GP do Qatar realiza-se às 14h20 (hora de Portugal Continental) de domingo, dia 18 de março, em plena luz do dia, depois de 10 anos de tradição competitiva à noite.



Horários GP Qatar



Sexta-Feira 16 de Março

10h45 - 11h30 Moto2 FP1

15h05 - 15h50 Moto2 FP2



Sábado 17 de Março

10h35 - 11h20 Moto2 FP3

14h40 - 15h25 Moto 2 Qualificação



Domingo 18 de Março

11h10 - 11h30 Moto2 Warm Up

14h20 - Moto2 Corrida



Informação sobre o Losail International Circuit:

Extensão: 5.380 metros

Largura: 12 metros

Curvas esquerdas: 6

Curvas direitas: 10

Reta mais longa: 1.068 metros

Ano de construção: 2004

Oliveira continua a vestir as cores da Red Bull KTM Ajo, juntamente com Brad Binder, e garate que está a postos. "Foi um inverno em que não estivemos muito tempo em cima da moto – ou pelo menos não tanto como no ano passado. Mesmo assim, sinto-me preparado. Quando terminamos uma pré-temporada, sentimos sempre uma motivação extra, porque sabemos que o realmente importa, as corridas, estão mesmo a começar", explica o piloto, de 23 anos, à sua assessoria de imprensa.