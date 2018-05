Continuar a ler

Em 2015, no seu primeiro ano na equipa, o português, de 23 anos, conquistou em Itália a sua primeira vitória num circuito mundial, na categoria Moto3. Em Moto2, conseguiu a quinta posição no ano passado, sendo o melhor resultado de sempre da equipa austríaca.O piloto de Almada chega a Itália, cuja corrida se disputa em 3 de junho, no segundo lugar do Mundial, com 73 pontos, apenas atrás do italiano Francesco Bagnania (98 pontos), tendo subida uma posição na geral após o último Grande Prémio, em Le Mans.Esta temporada, Oliveira, conseguiu o quinto lugar na primeira etapa da prova, o Grande Prémio do Qatar, tendo alcançado a terceira posição nos Grandes Prémios da Argentina e das Américas e a segunda no Grande Prémio de Espanha. Na última corrida, em França, acabou no sexto posto da tabela.Ao longo da carreira, o piloto conta com nove vitórias em etapas do circuito mundial, três em Moto3 e seis em Moto2, sendo que já alcançou 25 pole positions.Em 2019, Miguel Oliveira, competirá no Moto GP, o patamar mais alto do motociclismo mundial, depois de assinar contrato com a equipa Tech 3, continuando a comandar uma KTM.