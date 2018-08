Miguel Oliveira não escondeu a felicidade, após vencer o GP da República Checa este domingo, que deu lhe a liderança do mundial de Moto2."Foi uma vitória muito difícil. Sabia que seria nas últimas voltas que se iria decidir. Esperava um ataque de qualquer lado, senti-me no meio de uma sanduíche italiana, se calhar era mais uma pizza. Estou muito satisfeito pela equipa", afirmou o piloto português após vencer o GP da república Checa, 10.ª prova no mundial de Moto2.