Classificação moto2 GP França

24/25 - Luta pela 5.ª posição entre Vierge e Miguel Oliveira, os dois pilotos surgem colados.23/25 - Oliveira volta a aproximar-se de Vierge e tenta subir mais uma posição.20/25 - Bagnaia continua a liderar a corrida; Oliveira mantém a 6.ª posição.19/25 - Oliveira recupera terreno para o espanhol Xavi Vierge que, no entanto, segura bem o 5.º lugar, procurando chegar-se a Schrotter.17/25 - Oliveira consegue ultrapassar Fenati e volta à 6.ª posição, que tinha perdido para Vierge. mais uma queda nesta corrida, agora foi Joe Roberts.16/25 - Xavi Vierge ataca a 5.ª posição na mesma curva em que ultrapassou Miguel Oliveira. O português está agora atrás de Fenati.15/25 - Joan Mir é terceiro depois de ter ultrapassando Schrotter. Bagnaia é 1.º e Miguel Oliveira segue na 7.ª posição.14/25 - Alex Marquez pressiona Bagnaia na frente da corrida, mas o italiano a defender bem a liderança. Miguel Oliveira segue em 7.º, numa corrida já com muitos abandonos.12/25 - Xavi Vierge tenta atacar a posição de Miguel Oliveira e consegue mesmo ultrapassar o português que segue colado ao espanhol.10/25 - Queda de Hector Garzo.9/25 - Queda de Fererico Fuligni na curva 3. Oliveira mantém-se a rodar na 6.ª posição.8/25 - Xavi Vierge, que se qualificou em 2.º mas partiu do último lugar, segue agora atrás de Miguel Oliveira, com o português a conseguir manter-se no 6.º lugar. Bagnaia, Alex Marquez e Schrotter são os três da frente.6/25 - Baldassarri, que tinha acabado de fazer a volta mais rápida, cai na curva 4 e Oliveira sobe ao 6.º lugar.5/25 - Oliveira a rodar na 7.º posição; na frente também não há mudanças.4/25 - Jorge Navarro cai e está fora da corrida, assim como Iker Lecuona. Oliveira mantém o 7.º lugar e a liderança também não sofreu alterações.3/25 - O português Miguel Oliveira perde mais um lugar, é agora 7.º depois de ser ultrapassado por Baldassarri.2/25 - Oliveira desce à 6.º posição atrás do espanhol Mir. Na frente da corrida Bagnaia continua a liderar, com Alex Marquez na 2.º posição.1/25 - Grande arranque de Miguel Oliveira que já conquistou vários lugares, estando já no 5.º lugar. Francesco Bagnaia, que partiu da pole, lidera a corrida.- A prova vai disputar-se em 25 voltas- A temperatura em Le Mans ronda os 20 graus e a tendência é para subir.- Os pilotos arrancam para a volta de aquecimento. O espanhol Xavi Vierge, que tinha feito o 2.º lugar da grelha, saiu do 'pit lane', ou seja irá partir para a corrida no último lugar.----------------------------Miguel Oliveira disputa este domingo a corrida de Moto2 do GP de França, partindo do 10.º lugar da grelha. O melhor resultado até ao momento do piloto português no circuito de Le Mans foi um oitavo lugar, sendo que este domingo Oliveira vai tentar fazer uma corrida de trás para a frente como aconteceu no último GP em Espanha ( partiu do 14.º lugar e terminou em 2.º )."Começar na 4.ª linha, numa prova que sabíamos ser muito difícil, deixa-me satisfeito. Vamos tentar arrecadar o máximo de pontos. A corrida vai ser dura", admitiu o português no sábado, após a qualificação.A prova, 5.ª etapa do mundial, vai disputar-se em 25 voltas e o italiano Francesco Bagnaia, da Kalex, sai da pole position.Acompanhe por aqui o direto da corrida que tem início a partir das 11h20.