O português Miguel Oliveira (KTM) fez esta sexta-feira o 12.º tempo combinado das duas sessões de treinos livres de Moto2, do Grande Prémio da República Checa, 10.ª ronda do Mundial de motociclismo.Em Brno, Oliveira teve como melhor marca 2.03,694 minutos, alcançada na segunda sessão, ficando a 0,576 segundos do mais rápido do dia, o alemão Marcel Schrotter (Kalex).No sábado, o piloto português tem agendado novos treinos livres, durante a parte da manhã (09:55), seguido da sessão de qualificação, que terá início às 14:05 (horas da Lisboa).

Autor: Lusa