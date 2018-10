Moto2: Miguel Oliveira foi 11.º no GP da Austrália

O português Miguel Oliveira (KTM) terminou este domingo na 11.ª posição o Grande Prémio da Austrália de Moto2 e recuperou um ponto na luta pelo título mundial.O piloto português, que se tinha qualificado na 20.ª posição, ficou imediatamente à frente do líder do campeonato, o italiano Francesco Bagnaia (Kalex), nesta que foi a 17.ª e antepenúltima prova do campeonato.Oliveira terminou a 8,675 segundos do vencedor, que foi o seu companheiro de equipa, o sul-africano Brad Binder e com 1,050 segundos de vantagem sobre Bagnaia.Com este resultado, o piloto de Almada soma agora 252 pontos, ficando a 36 do primeiro lugar, ocupado pelo italiano da Sky Kalex.