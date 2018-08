Continuar a ler

O piloto luso, que no campeonato está a apenas sete pontos do líder, o italiano Francesco Bagnaia (Kalex), melhorou assim as suas hipóteses de lutar pela vitória, depois de nos últimos quatro grandes prémios ter largado sempre abaixo do 10.º posto. A última vez em que arrancou nos dez primeiros lugares foi no Grande Prémio de França, precisamente na 10.ª posição.Ao lado de Marini, vão estar na primeira linha da grelha o espanhol Alex Marquez (Kalex) e o italiano Matia Pasini (Kalex), enquanto o líder do campeonato vai largar da sexta posição.O corredor português, que na próxima época vai saltar para o MotoGP, a categoria rainha do motociclismo de velocidade, continua à procura do seu segundo triunfo da temporada, depois de ter vencido o Grande Prémio de Itália, sexta prova do calendário.No MotoGP, o italiano Andre Dovizioso (Ducati) foi o mais rápido e vai partir na frente no domingo, ao lado do seu compatriota Valentino Rossi (Yamaha) e do espanhol Marc Márquez, quatro vezes campeão do mundo e líder do campeonato.