Moto3: Masià bateu recorde do circuito e... fratura três dedos do pé

Jaume Masià foi do céu ao inferno numa questão de segundos. O piloto valenciano de Moto3 bateu o recorde do circuito de Jérez na última sessão de treinos na categoria, em 1:45,241, sete décimas mais rápido do que o segundo classificado, Romano Fenati.No entanto, viria a sofrer uma queda grave na curva 2 do circuito, ao sair disparado da moto e golpear com violência o pé esquerdo. Nos exames médicos realizados na clínica do circuito, foi-lhe diagnosticado a fratura de três dedos do pé.A duas semanas do início do Mundial de Moto3, no Qatar, o valenciano Masià, da equipa Bester Capital Dubai, vai tentar recuperar a tempo do primeiro Grande Prémio, agendado para 8 e 19 de março.