Motocrosse: Águeda recebe etapa do mundial em maio de 2021

A etapa portuguesa do Mundial de motocrosse de 2021 vai realizar-se em Águeda, a 9 de maio, de acordo com o calendário provisório divulgado esta quarta-feira e que integra duas dezenas de provas.

A prova portuguesa será a terceira do calendário mundial e em pista, juntamente com as classes MXGP e MX2, estarão ainda os pilotos europeus de MX125 e MX250, na que será a ronda de abertura desta categoria.

"Este ano tem sido particularmente difícil e esperemos que as coisas melhorem progressivamente", afirmou o presidente do clube organizador, o Águeda Action Clube (ACTIB), José Brenha.

A edição de 2020 do Grande Prémio de Portugal de MXGP foi cancelada, após um primeiro adiamento, devido à pandemia de covid-19, uma vez que não estavam reunidas as condições para a realização da prova.

"Tivemos vários investimentos, canalizámos esforços para o MXGP e queremos voltar a ter em 2021 uma enorme moldura humana e uma grande corrida", disse ainda José Brenha.

O ACTIB encara o futuro "de uma forma positiva" e espera que em maio todos possam regressar ao Crossódromo Internacional de Águeda para mais um Grande Prémio de Portugal de Motocrosse.