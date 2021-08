MotoE: André Pires em 16.º na Áustria

O português André Pires (Avintia) terminou este domingo na 16.ª posição a prova de MotoE disputada no Red Bull Ring, na Áustria, não somando qualquer ponto para o campeonato.

O piloto transmontano, que partiu da 18.ª e última posição depois de não ter conseguido estabelecer qualquer tempo na sessão de qualificação de sábado, recuperou ainda dois lugares, um deles na última volta, terminando a 15,561 segundos do vencedor, o alemão Lukas Tulovic (Tech3).

Com estes resultados, o piloto português manteve o 16.º posto do campeonato, com 11 pontos.

O italiano Alessandro Zaccone (Pramac), que este domingo foi sexto, lidera, com 80 pontos.

Esta foi a quinta e penúltima ronda do campeonato, que termina a 19 de setembro, em São Marino, com uma jornada dupla.