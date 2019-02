MotoGP: É tempo de dar provas lá dentro

Arrancam hoje, no circuito de Sepang, na Malásia, os primeiros testes oficiais de MotoGP em 2019, onde já será dada uma ideia mais real daquilo que poderá valer a KTM do português Miguel Oliveira, que este ano faz a sua estreia na classe rainha, ao serviço dos franceses da RedBull Tech 3.

Depois de vários dias de ‘shakedown’, onde foi dando vários sinais de interessante evolução face aos dois testes do final de 2018 (em Valência e Jerez de La Frontera), Oliveira poderá agora comparar-se aos melhores pilotos do Mundo, com a exceção de Jorge Lorenzo, que depois de ter sido operado ao pulso não viajou até à Malásia.

"Para mim é essencial fazer o máximo de voltas nestes testes com qualidade. Mas é claro que quando chegar às provas, a experiência será totalmente diferente e é dessa que eu também necessito", admitiu o jovem de (recém cumpridos) 24 anos, que tem sido mais rápido do que o colega de equipa, Hafizh Syahrin, nos últimos dias.

Márquez com calma

Os testes de Sepang marcam igualmente o regresso às pistas do espanhol Marc Márquez, cinco vezes campeão mundial, que passou os seus dois meses de ‘férias’ fechado em casa, com o fisioterapeuta, a recuperar da delicada operação ao ombro direito.

"Estou para aí a 75 por cento. Há coisas que ainda não posso fazer e sei que as minhas voltas em Sepang terão de ser mais em qualidade do que em quantidade. Tenho de pensar que vamos sair todos na Malásia com 0 pontos e não posso deitar fora todo o meu trabalho e esforço dos últimos meses", assumiu Márquez, que tem sido acompanhado pelo fisioterapeuta Carlos García, uma espécie de ‘guru’ para este tipo de lesões. "Tivemos de desmontar-lhe todas as motos que tinha em casa para que ele não tivesse a tentação de pilotar. Quando passa por uma na rua parada, de um qualquer desconhecido, sobe para simular os movimentos de competição. Ele é doido...", brincou Garcia.