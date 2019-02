MotoGP: Miguel Oliveira em 17.º no primeiro dia de testes em Losail

O português Miguel Oliveira voltou este sábado a deixar boas indicações, ao registar o 17.º tempo mais rápido no primeiro de três dias de testes no traçado qatari de Losail, os últimos antes do arranque do MotoGP.Com um tempo de 1:56.891 minutos, o piloto de Almada voltou a ser o terceiro melhor KTM, apenas atrás dos pilotos de fábrica, sendo que acabou uma vez mais por ficar logo atrás do francês Johann Zarco (1:56.770). Em melhor plano esteve Pol Espargaro, que conseguiu levar a sua KTM ao nono posto, com 1:56.040 minutos. Já Hafizh Syahrin, o colega de equipa de Miguel Oliveira na Tech 3, foi o último colocado, com 1:57.459.Quanto aos homens da frente, o mais rápido foi Maverick Viñakes, com um tempo canhão de 1:55.051 minutos, à frente do surpreendente Alex Rins (1:55.159) e Andrea Dovizioso (1:55.550). Já Valentino Rossi foi quinto (1:55.604), Marc Márquez décimo (1:56.167) e Jorge Lorenzo 21.º (1:57.090).