MotoGP: Miguel Oliveira fecha testes no Qatar à frente de Zarco

Miguel Oliveira foi o segundo melhor piloto aos comandos de uma KTM no terceiro dia de treinos do MotoGP, em Losail, no Qatar. O piloto português da Red Bull KTM Tech3 foi 18.º no cômputo geral e baixou a barreira do segundo 56, com uma volta a 1.55,773.Ficou à frente de Johann Zarco, da equipa de fábrica da KTM (21.º), e do companheiro de equipa na Tech3, Hafizh Syahrin, penúltimo do dia. O melhor homem da KTM foi Pol Espargaró, no 7.º lugar, a rodar em 1.54,770."Encontrámos hoje condições mais difíceis do que nos dois dias anteriores por causa do vento. Começámos um pouco lentos em termos de tempo por volta, mas depois apanhei o ritmo e estive a pilotar muito bem. Infelizmente, uma queda acabou o teste, mas senti que estava a tornar-me mais forte e a equipa também fez algumas mudanças à moto, com as quais fiquei muito feliz", explicou no final o piloto de Almada. "Julgo que terminámos este testes sem chegar ao limite e extrair o máximo da moto, pelo que deixamos algumas décimas extra para o grande prémio."O piloto português deu 28 voltas ao traçado qatari, numa jornada de treinos que foi sempre a progredir. Este foi o último teste do MotoGP antes do arranque da época, marcado para 10 de março, precisamente no Qatar.Miguel Oliveira foi vice-campeão do Mundo de Moto2 em 2018 e vai estrear-se este ano na categoria rainha.