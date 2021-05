MotoGP: siga a corrida de Miguel Oliveira no GP de Espanha em direto

- Depois de três primeiros Grande Prémios aquém do esperado, com 13.º, 15.º e 16.º, Miguel Oliveira procura este domingo voltar aos bons resultados no MotoGP, num traçado de Jerez que bem conhece e que até lhe dá boas memórias. No ano passado foi oitavo, sendo que nas categorias mais baixas já três pódios. É certo que no atual estado das coisas sonhar com uma presença nos três da frente será algo quase irrealista, mas o top-10 já seria um enorme passo em frente por parte do piloto de Almada. Tudo para seguir em direto a partir das 13 horas, com Record. Fique por aí!

Ao Minuto há 24 s 13:36 Quartararo fora do top-10 21/25 - Pol Espargaró supera Quartararo e é 11.º... logo à frente de Miguel Oliveira, que conseguiu superar finalmente Stefan Bradl. O top-10 está ali à mercê do piloto nacional... há 53 s 13:35 @FabioQ20 has no defence!



The championship leader is plummeting down the order! ??#SpanishGP pic.twitter.com/OLHC3QC4ln — MotoGP™ (@MotoGP) May 2, 2021 há 2 min 13:34 20/25 - Fabio Quartararo é agora décimo, com Pol Espargaró ali atrás... Vão ser cinco voltas de pesadelo para o francês, que até pode acabar atrás de Miguel Oliveira! O português é 13.º, pressiona Bradl e tenta acabar forte a prova. há 3 min 13:33 Tudo fácil para Bagnaia na ultrapassagem a Quartararo Against all expectations, @ducaticorse are now sitting on a 1-2! @PeccoBagnaia pounces on an ailing @FabioQ20! ?#SpanishGP pic.twitter.com/KqMVdFs1iF — MotoGP™ (@MotoGP) May 2, 2021 há 4 min 13:32 Quartararo em queda livre 19/25 - Fabio Quartararo continua em queda livre! O francês continua a perder posições e é bem provável que fechar no top-10 possa ser visto como um bom resultado. Não está fácil para o francês, que agora já é sétimo colocado. há 5 min 13:30 O momento da troca de líder WHAT A TURNAROUND! @jackmilleraus breezes through into the lead! #SpanishGP pic.twitter.com/Y1kputw8MY — MotoGP™ (@MotoGP) May 2, 2021 há 6 min 13:30 18/25 - Bagnaia passa a voar por Quartararo... O francês está claramente com problemas na sua Yamaha e vai perdendo ritmo a cada curva. há 7 min 13:29 17/25 - Depois dos 'abanões' da volta anterior, Jack Miller consegue finalmente abrir vantagem para Quartararo. O francês perde bastante ritmo e começa já a olhar para trás, onde lá vem Bagnaia. A Yamaha de Quartararo parece não estar a responder da forma desejada. há 8 min 13:27 Miller lidera... mas 'treme' 16/25 - Jack Miller treme bastante na liderança da prova, mas consegue domar a sua Ducati perante a pressão que Quartararo já 'mete' para lhe roubar a ponta. Olhando lá para trás, Miguel Oliveira não consegue superar Stefan Bradl (0,4 segundos) e já está a 4 segundos do top-10, que é fechado por Marc Márquez. há 10 min 13:26 E temos novo líder 15/25 - De repente Jack Miller, de forma inesperada, cola-se a Fabio Quartararo e temos corrida! O australiano consegue mesmo superar o francês no final da reta da meta. Lá atrás é Bagnaia quem se destaca, a fugir já de Morbidelli. há 11 min 13:25 14/25 - Pecco Bagnaia aproveita um erro de Morbidelli e salta para o pódio. Temos duas Ducati no pódio, mas o lugar mais desejado é da Yamaha de Fabio Quartararo. há 12 min 13:23 13/25 - Fabio Quartararo comanda com 1,3 segundos para Jack Miller. Já Franco Morbidelli está a 3,7 seg, mas nesta altura a maior preocupação do italiano é mesmo Pecco Bagnaia, que está a pressionar forte pelo terceiro posto. Miguel Oliveira continua em 13.º, atrás do pelotão da Honda, que agora é liderado por Marc Márquez, no 10.º posto. há 14 min 13:22 12/25 - Brad Binder voltou à corrida depois da queda inicial, mas voltou a ir ao solo e agora parece que vai mesmo abandonar. Dia para esquecer para o sul-africano da KTM... há 15 min 13:21 11/25 - Pecco Bagnaia aproxima-se e começa a ameaçar o terceiro posto de Morbidelli... Por agora o italiano da Yamaha segura o compatriota da Ducati. Lá para trás, Miguel Oliveira está a meio segundo de Stefan Bradl e tem mais de um segundo para Danilo Petrucci. há 17 min 13:18 Ponto de situação a 15 voltas do final 10/25 - A 15 voltas do final, Quartararo tem 1,2 segundos de avanço para Jack Miller e 2,7 para Morbidelli. Seguem-se Bagnaia, Espargaró e Nakagami. Marc Márquez é 11.º, a meio de um pelotão de três Honda comandado por Pol Espargaró. Miguel Oliveira está logo atrás, no 13.º posto. há 18 min 13:17 Queda para Bastianini 9/25 - Enea Bastianini cai na frente de Miguel Oliveira e o português sobe a 13.º. A pouco e pouco, com as quedas dos oponentes, o piloto da KTM vai subindo algumas posições. Lá na frente, Quartararo comanda com mais de um segundo de avanço para Miller. há 20 min 13:16 8/25 - Quartararo fixa nova volta mais rápida da prova. Lá atrás Bagnaia sobe a quarto, por troca com Aleix Espargaró. há 22 min 13:14 6/25 - Quartararo quase com um segundo de avanço na frente de Jack Miller. Miguel Oliveira segue em 14.º, agora atrás de Bradl. há 26 min 13:10 5/25 - Quartararo fixa a melhor volta da corrida até ao momento e começa já a abrir vantagem na frente. Miller e Morbidelli logo atrás. Miguel Oliveira mantém-se no 14.º posto. há 26 min 13:10 E a queda de Rins Second crash in two races for @Rins42!



The Spaniard tumbles while battling with his team-mate! #SpanishGP pic.twitter.com/JSfGYZNwtX — MotoGP™ (@MotoGP) May 2, 2021 há 27 min 13:09 A queda de Brad Binder A possible dark horse out of contention! ?@BradBinder_41 is down! #SpanishGP pic.twitter.com/yd5OCZdFRJ — MotoGP™ (@MotoGP) May 2, 2021 há 31 min 13:04 Assim foi a largada LIGHTS OUT AT JEREZ!



A storming start from @jackmilleraus!!! #SpanishGP pic.twitter.com/CkDuQQhpcX — MotoGP™ (@MotoGP) May 2, 2021 há 32 min 13:04 Mais um abandono 2/25 - E cai também Brad Binder. O sul-africano cai na curva 2 e deixa para Miguel Oliveira a missão de 'salvar' a honra da KTM. há 33 min 13:03 Primeira volta e primeiro abandono há 35 min 13:01 Arranca a corrida! Começa a corrida em Jerez! Agora são 25 voltas até ao final deste Grande Prémio de Espanha! há 37 min 12:59 Arranca a volta de aquecimento Os pilotos dão a sua habitual volta de aquecimento antes do arranque a sério deste Gp de Espanha. há 40 min 12:55 A grelha para a corrida desta tarde A reminder of how they line up! #SpanishGP pic.twitter.com/Dy4v8IR7Ov — MotoGP™ (@MotoGP) May 2, 2021 há 51 min 12:44 Miguel Oliveira aponta a um bom arranque À SportTV, Miguel Oliveira anteviu a prova a 15 minutos do arranque: "Será uma corrida longa, as condições estão mais quentes do que a FP4. Trabalho está feito, agora é concretizar na corrida. Fazer bom arranque, evitar perder tempo nas primeiras voltas e depois, volta a volta, fazer o nosso melhor e o nosso ritmo". há 1 horas 12:28 O acidente de Márquez no warm up A high speed crash for @marcmarquez93 in warm-up at Turn 4!



Thankfully he was able to walk away! #MotoGP | #SpanishGP pic.twitter.com/V8226GzMpa — MotoGP™ (@MotoGP) May 2, 2021 há 1 horas 12:11 Voltando às MotoGP, que entram em açao dentro de 50 minutos, esta manhã Johann Zarco foi o mais veloz no warm up, à frente de Viñales e Quartararo. Miguel Oliveira fez o 13.º melhor tempo, numa sessão marcada pela queda de Marc Márquez. Mais uma para o espanhol, que parece estar a viver um fim de semana atribulado... há 1 horas 12:10 Di Giannantonio vence nas Moto2 Já nas Moto2, a vitória foi para Fabio Di Giannantonio, à frente de Marco Bezzecchi e Sam Lowes. Remy Gardner, o quarto, lidera o Mundial ao cabo de quatro provas. há 1 horas 12:08 Qatar

Doha

Portugal

Spain@37_pedroacosta's Grand Prix career to date! #Moto3 | #SpanishGP pic.twitter.com/coTGLwFd82 — MotoGP™ (@MotoGP) May 2, 2021 há 1 horas 12:08 Pedro Acosta continua em grande Antes das MotoGP já se correram as duas provas das categorias mais baixas e há um nome que insiste em destacar-se. Aos 16 anos, Pedro Acosta venceu pela terceira vez consecutiva, tornando-se desta forma o amsi jovem da história a conseguir tal feito. há 1 horas 12:06 Para a corrida desta tarde, com largada marcada para as 13 horas, Miguel Oliveira sairá de 16.º, na sexta fila da grelha, isto depois de ter visto a sua melhor volta ser cancelada na Q1. Caso tal não tivesse sucedido, o português iria partir de 13.º. Quanto aos lugares da frente, a primeira grelha será composta por Fabio Quartararo, Franco Morbidelli e Jack Miller. Já Brad Binder, colega de Miguel Oliveira, sairá de 11.º. há 1 horas 12:05 Miguel Oliveira em ação Depois de três primeiros Grande Prémios aquém do esperado, com 13.º, 15.º e 16.º, Miguel Oliveira procura este domingo voltar aos bons resultados no MotoGP, num traçado de Jerez que bem conhece e que até lhe dá boas memórias. No ano passado foi oitavo, sendo que nas categorias mais baixas já três pódios. É certo que no atual estado das coisas sonhar com uma presença nos três da frente será algo quase irrealista, mas o top-10 já seria um enorme passo em frente por parte do piloto de Almada. Tudo para seguir em direto a partir das 13 horas, com Record. Fique por aí!