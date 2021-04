Siga todas as corridas do Grande Prémio de Portugal, em direto

Bom dia! Sejam bem-vindos a mais um dia de ação no Autódromo Internacional do Algarve, o último deste Grande Prémio de Portugal e, claro, o mais importante, com a disputa das três corridas do programa. A ação começa bem cedo, com os 'warm up' logo pela manhã, mas o prato forte do dia serão mesmo as corridas, em especial a de MotoGP, às 13 horas. Tudo para seguir em direto, minuto a minuto, com o Record. Fique por aí!

Ao Minuto há 7 min 10:23 Termina o warm up do Moto2 Remy Gardner acabou o warm up na liderança, com uma volta (1.42,447) que lhe deu o recorde do circuito. Na segunda posição ficou Raul Fernandez, seguido por Sam Lowes, o homem que vai largar da pole position na corrida de logo à tarde. há 11 min 10:19 Remy Garner bate o recorde do circuito! O australiano Remy Gardner acaba de bater o recorde do circuito em Moto2 com uma volta em 1.42,447 minutos. That is a new all-time lap record!



You do know it's "warm-up" @GardnerRemy? #Moto2 | #PortugueseGP pic.twitter.com/ddcdQan1WL — MotoGP™ (@MotoGP) April 18, 2021 há 25 min 10:06 Os pilotos são avisados que há óleo na pista. Foi largado pela moto de Di Giannantonio. há 27 min 10:03 A Kalex de Fabio Di Giannantonio está a deitar fumo e o piloto é forçado a deixar a pista. há 29 min 10:01 Começa o aquecimento do Moto2 Estão em pista os pilotos do Moto2, para o warm up da categoria intermédia. A corrida está marcada para as 14h30. há 37 min 09:54 Termina o warm up do MotoGP Jack Miller (Ducati) foi o piloto mais veloz no aquecimento, com uma volta em 1.39,721 minutos, alcançada mesmo em cima do fecho da sessão. No segundo lugar ficou Fabio Quartararo (Yamaha), seguido por Joan Mir (Suzuki). Miguel Oliveira (KTM) terminou em 17.º e Marc Márquez (Honda) em 19.º. há 45 min 09:45 A Ducati de Jack Miller incendiou-se e o piloto teve de recolher às boxes, onde tem à sua espera a segunda motio. Faltam menos de 4 minutos e Fabio Quartararo lidera. há 46 min 09:44 Marc Márquez entra no aquecimento Marc Márquez faz-se à pista quando faltam menos de 7 minutos para o final do warm up. há 47 min 09:44 Entretanto, o MotoGP informa que Izdihar, piloto do Moto3 que caiu no aquecimento, foi conduzido ao centro médico do circuito. Medical Info Update #Moto3 rider #19 @27_Andigilang has been taken to the medical centre for a check-up#PortugueseGP — MotoGP™ (@MotoGP) April 18, 2021 há 50 min 09:40 Estamos a meio do aquecimento, lidera Aleix Espargaró. Fabio Quartararo é segundo e Joan Mir terceiro. Miguel Oliveira tem o 14.º tempo e Marc Márquez continua na boxe. há 52 min 09:38 A entrada de Fabio Quartararo em pista... The pole man gets warm-up underway! @FabioQ20 takes to the circuit! ?#PortugueseGP pic.twitter.com/HgnC5aIHMx — MotoGP™ (@MotoGP) April 18, 2021 há 54 min 09:37 Já decorreram pouco mais de cinco minutos do aquecimento e Marc Márquez continua na boxe. O piloto espanhol, que regressou às pistas em Portimão, depois de 9 meses de ausência por lesão, parece estar a poupar-se para a corrida... há 59 min 09:31 Arranca o warm up do MotoGP As motos da categoria rainha já estão em pista, para 20 minutos de aquecimento. Vamos ver como reage Miguel Oliveira, depois da queda que sofreu na qualificação durante o dia de ontem. há 1 horas 09:26 Termina o aquecimento do Moto3 Terminou o warm up do Moto3, Jaume Masia (KTM) foi o piloto mais rápido com uma volta em 1.48,152 minutos. Pedro Acosta (KTM) foi segundo e Gabriel Rodrigo (Honda) terceiro. It's a @RedBull_KTM_Ajo 1-2 in warm-up! @jaume_masia ends the morning fastest ahead of @37_pedroacosta and @gabrirodrigo2! #Moto3 | #PortugueseGP pic.twitter.com/R18kZHz5qW — MotoGP™ (@MotoGP) April 18, 2021 há 1 horas 09:25 Queda de Andi Farid Izdihar na curva 15!

Turn 15 has caught out @27_Andigilang!



The Indonesian has been helped away #Moto3 | #PortugueseGP pic.twitter.com/chYs1lc6mx — MotoGP™ (@MotoGP) April 18, 2021 há 1 horas 09:05 Eis as primeiras filas da grelha das três categorias MotoGP



1. Fabio Quartararo

2. Alex Rins

3. Johann Zarco

(...)

10. Miguel Oliveira



Moto2



1. Sam Lowes

2. Remy Gardner

3. Xavi Vierge



Moto3



1. Andrea Migno

2. Dennis Foggia

1. Andrea Migno

2. Dennis Foggia

3. Jeremy Alcoba

9:30-9:50 - Moto3 (aquecimento)

10:00-10:20 - Moto3 (aquecimento)



11:20 - Moto3 (corrida)

13:00 - MotoGP (corrida)

Recorde tudo o que se passou nos treinos Sexta-feira e sábado foram dias intensos no Algarve, com treinos de todas as categorias e as qualificações, que definiram as grelhas para as corridas de hoje.



