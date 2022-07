Nathan Watson vence primeiro dia do EnduroGP de Portugal

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O britânico Nathan Watson (Honda) venceu o primeiro dia do EnduroGP de Portugal, quarta prova do campeonato do mundo, que este fim de semana se disputa em Coimbra.

O piloto britânico terminou o primeiro de dois dias de prova com o tempo de 1:00.21,68 horas, deixando o segundo classificado, o italiano Andrea Verona (GasGas) na segunda posição, a 15,65 segundos, e o australiano Daniel Milner (Fantic) em terceiro, a 41,28 segundos.

Renato Silva (Beta) foi 23.º entre os juniores, terminando a 4.42,13 minutos do vencedor, o francês Zachary Pichon (Sherco).

Frederico Rocha (Fantic) foi 11.º na Youth, enquanto Rita Vieira (Yamaha) foi quinta na classificação feminina.

Gonçalo Reis (GasGas) venceu a categoria Open 4T.

O segundo dia de prova disputa-se no domingo, com mais 10 especiais cronometradas.