Pai e filho morrem durante Isle of Man TT: cinco pilotos já perderam a vida na edição deste ano

A tradicional Isle of Man TT, uma das mais antigas e históricas provas do calendário internacional, fez esta quinta-feira mais duas vítimas mortais, fazendo elevar para cinco o número de mortes na edição deste ano. As mais recentes vítimas mortais são Roger Stockton, de 56 anos, e o seu filho Bradley, de 21, que competiam na classe de Sidecar, vítimas de um acidente na mesma curva onde falecera no último sábado Cesar Chanel."É com muita tristeza que a Isle of Man TT Races confirma que Roger Stockton, 56, e Bradley Stockton, 21, de Crewe, Cheshire, morreram num acidente na segunda e última volta da corrida de Sidecar. O incidente aconteceu na Ago Leap, ainda na milha inicial da volta. O Roger e o Bradley eram pai e filho, piloto e passageiro, respetivamente. O Roger era um piloto experiente, esta era a sua 20.ª participação na TT. Competiu regularmente entre 2000 e 2008, antes de voltar em 2010, 2017 e este ano. Na sua carreira conseguiu por doze vezes acabar no top-20 e por quatro no top-10", podia ler-se na nota da direção de corrida.Com mais esta tragédia, aumenta para 262 o número de vítimas mortais desde 1910, ano em que a prova se realizou pela primeira vez.