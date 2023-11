Pedro Acosta sagra-se campeão mundial de Moto2

O piloto espanhol Pedro Acosta (KTM) sagrou-se este domingo campeão mundial de Moto2 ao terminar o Grande Prémio da Malásia na segunda posição da categoria intermédia do Mundial de Velocidade.

Acosta cortou a meta a 7,128 segundos do vencedor, o compatriota Fermin Aldeguer (SpeedUp), com o também espanhol Marcos Ramirez (American Racing) em terceiro, a 9,558 segundos.

Com estes resultados, Acosta chegou a uns inalcançáveis 320,5 pontos contra os 243,5 do italiano Toni Arbolino (Mac VDS), que foi apenas 10.º classificado na corrida de hoje.

Este é o segundo título conquistado por Pedro Acosta em três anos no Campeonato do Mundo, depois de já ter sido campeão de Moto3 em 2021, seu ano de estreia no Mundial.

Esta temporada, Acosta soma sete vitórias e 14 pódios em 18 corridas já disputadas.

"O objetivo era ganhar todas as corridas mas aprendi com os erros cometidos no ano passado. Este ano encarei as coisas com mais calma e, quando não ganhava, ficava em segundo ou terceiro", frisou Acosta, que em 2024 irá correr em MotoGP com a KTM.

Já na categoria de Moto3, a KTM assegurou o sexto título de construtores, numa prova ganha pelo neerlandês Colin Veijer (Husqvarna). O terceiro lugar do espanhol Jaume Masia (Leopard) permite-lhe segurar o comando do campeonato, com 246 pontos, mais 13 do que o japonês Ayumu Sasaki (Husqvarna), que hoje foi segundo.