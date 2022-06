Piloto britânico é a 258ª vítima mortal no TT da Ilha de Man, a mais antiga corrida do Mundo

Mark Purslow é a mais recente vítima a lamentar na TT da Ilha de Man, uma prova de motociclismo que é tida como a mais antiga do Mundo e conhecida pelos perigos no traçado. O piloto britânico, de 29 anos, perdeu a vida após uma queda na quarta classificatória, em Ballagarey, uma zona do trajeto da ilha situada no Mar da Irlanda.Segundo as contas da 'Gazzetta dello Sport', esta é a 258ª morte registada na prova que arrancou em 1910.Em comunicado, a organização da prova lamentou o incidente. "Estamos profundamente tristes por anunciar a morte de Mark Purslow após um incidente na sessão de qualificação desta noite [de quarta-feira]. Todos os nossos pensamentos estão com a sua família, amigos e entes queridos", pode ler-se.Purslow havia registado na véspera a sua volta mais rápida na prova e consegue rodar acima dos 193km/hora.