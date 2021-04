Piloto com braço amputado morre após queda em prova de motocrosse

O motocrosse argentino está de luto pela morte de Alberto Zapata, um piloto de 23 anos bastante conceituado no país, que tinha a alcunha de 'El Wey'. Campeão nacional em três ocasiões nas categorias de formação, Zapata perdeu a vida durante uma prova realizada este domingo em Córdoba, depois de perder o controlo da sua moto após um salto. Acabaria por ser atropelado por outros dois pilotos, que à saída do salto não conseguiram impedir o impacto com o piloto que estava estendido no chão.





Este foi o segundo acidente grave sorfrido por El Wey nos últimos meses, sendo que do primeiro, ocorrido em novembro último, resultaram fraturas na clavícula e principalmente a amputação do seu braço esquerdo. E mesmo sem esse membro, e contra a recomendação médica, o piloto decidiu voltar a subir a uma moto algumas semanas depois e em fevereiro regressou às provas. Subiria ao pódio por três ocasiões após o grave acidente de carro, mas este domingo, enquanto fazia aquilo que mais gostava, acabou por perder a vida.Há uma semana, após o seu último pódio, Zapata deixou uma mensagem nas redes sociais que diz muito da sua paixão pelas motos. "Às vezes acho difícil acreditar no que está a acontecer-me. Com a dificuldade que tenho para andar de moto com um braço quatro meses após a amputação. Já levo três pódios, mas para mim já é suficiente o simples facto de poder desfrutar em cima de uma mota, algo que me dá uma enorme felicidade."