Piloto finlandês com três dedos amputados devido a queda no Estoril

Vítima de uma violenta queda no 'warm up' para o Grande Prémio de Supersport, realizado no passado dia 22 de maio no Estoril, o piloto finlandês Niki Tuuli foi amputado a três dedos de um dos pés, segundo revelou o próprio nas redes sociais. De acordo com o relato do piloto da MV Agusta na sua publicação, a amputação dos três dedos foi a solução encontrada pela equipa médica do Hospital de São José devido às graves consequências da queda de domingo e de uma primeira operação que acabou por não solucionar o problema."A primeira operação foi no domingo [22 de maio] e nela tentaram reparar tudo, mas, nem sei como o dizer, o dano foi tão grave que os meus pés não sobreviveram mesmo depois da cirurgia. A segunda foi na quinta-feira e tiveram de amputar três dos meus dedos, infelizmente. De momento tenho imensas dores, mas parece que na quarta-feira poderei voltar a casa", escreveu o piloto de 26 anos, numa publicação deixada no Facebook no domingo.A situação a envolver Niki Tuuli deveu-se não tanto à queda sofrida no 'warm up' - um pequeno 'highside' -, mas antes aquilo que sucedeu depois, conforme o piloto explicou numa publicação feita no dia da corrida. "Os meus dedos ficaram presos na correnter nem sei como acabei por parti-los de forma muito grave".Tuuli, refira-se, é de momento sétimo colocado no Mundial de Supersport, com 40 pontos.