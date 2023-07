Piloto que sofreu grave acidente em Portimão deixa boas notícias nas redes sociais

View this post on Instagram A post shared by TATAY99 (@carlostatay99)

Piloto que há cerca de semana e meia sofreu um grave acidente na primeira corrida de Moto2 das Junior GP realizada em Portimão, Carlos Tatay tranquilizou esta quarta-feira todo o mundo do motociclismo, ao partilhar pela primeira vez fotos suas após o acidente de que foi vítima. Sem adicionar grandes detalhes, Tatay colocou três fotos e uma legenda com apenas dois emojis (um coração e um braço a fazer força).Recorde-se que o piloto espanhol, de 20 anos, foi transportado de urgência para o Hospital de Faro na sequência da queda, onde viria a ser operado de imediato devido à "gravidade das suas lesões". Ficaria em observação na unidade algarvia, antes de ser transportado para Espanha dias depois. E é por lá que recupera, ao que tudo indica superando as mais pessimistas previsões iniciais.Na publicação, refira-se, vários pilotos do MotoGP, como Iker Lecuona, Maverick Viñales ou Jorge Martin deixaram o seu comentário a dar força ao jovem piloto da SAG Racing Team.