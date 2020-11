Portugal acolhe duas rondas do Mundial de Superbikes em 2021

Portugal vai acolher no próximo ano duas rondas do Campeonato do Mundo de Superbikes em motociclismo, de acordo com o calendário da competição esta segunda-feira conhecido.

O circuito do Estoril, que este ano serviu de palco de encerramento do campeonato, vai receber a segunda ronda da competição, de 7 a 9 de maio, depois do GP dos Países Baixos, de 23 a 25 de abril.

Segue-se Aragão (Espanha), de 21 a 23 de maio, Misano (Itália), de 11 a 13 de junho, Donington (Grã-Bretanha), de 2 a 4 de julho.

Magny Cours (França) recebe a sexta ronda, de 03 a 05 de setembro, com o campeonato a seguir, depois, para a Catalunha (Espanha), de 17 a 19 de setembro.

Segue-se Jerez de la Frontera (Espanha), de 24 a 26 de setembro, antes da segunda ronda em território português.

O Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão, é o palco da nona ronda, de 01 a 03 de outubro.

A caravana dirige-se, a seguir, para a San Juan (Argentina), de 15 a 17 de outubro - prova ainda a confirmar - e para Mandalika (Indonésia), de 12 a 14 de novembro, também ainda a confirmar.

Phillip Island (Austrália) surge como a 12.ª ronda - em data a confirmar - havendo, ainda, espaço para uma 13.ª prova, cujo destino ainda não é conhecido.

O campeonato de Superbikes é dirigido para motas derivadas dos modelos de série e tem duas corridas por cada fim de semana de prova.

Calendário:

- País Baixos (Assen): 23 a 25 de abril

- Portugal (Estoril): 07 a 09 de maio

- Espanha (Aragão): 21 a 23 de maio

- Itália (Misano): 11 a 13 de junho

- Reino Unido (Donington): 02 a 04 de julho

- França (Magny-Cours): 03 a 05 de setembro

- Espanha (Barcelona): 17 a 19 de setembro

- Espanha (Jerez): 24 a 26 de setembro

- Portugal (Portimão): 01 a 03 de outubro

- Argentina (San Juan): 15 a 17 de outubro

- Indonésia (Mandalila): 12 a 14 de novembro

- Austrália (Philip Island): sem data

- A determinar